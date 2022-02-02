قوة من الحشد الشعبي تلقي القبض على مطلوب بقضايا إرهاب شمالي بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، القاء القوات الامنية القبض على مطلوب بقضايا ارهابية شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للخلية،، ان “قوة من معاونية الاستخبارات والمعلومات/ مديرية المعلومات العامة-مديرية بغداد بالحشد الشعبي وبالتنسيق مع القوات الماسكة ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث باللواء ٤٤ في الفرقة ١١ بالجيش العراقي، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم (م.ق.ن)”.

واشار البيان الى ان “المتهم مطلوب وفق أحكام المادة ١/٤ ارهاب وتم القاء القبض عليه في قضاء الراشدية شمالي العاصمة بغداد”.