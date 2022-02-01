مستجوب زيباري: من اقاله 300 نائبا لثبوت فساده لا يمكن اعادة تدويره للرئاسة

كشف هيثم الجبوري النائب السابق والمسؤول عن استجواب وزير المالية الاسبق هوشيار زيباري، الثلاثاء، عن تفاصيل اقالة الاخير، مبينا ان من صوت على اقالته اكثر من 300 نائبا بسبب ثقتهم بفساد زيباري.

وقال الجبوري في حوار متلفز انه “لا يمكن ان تشكل حكومة اغلبية على حساب جهات لها ثقلها السياسي وان الاغلبية الحالية اقصائية وعددية فقط ولا يوجد برنامج واضح لدى الاطراف التي تريد تشكيل الحكومة”.

واضاف انه “ما فائدة الانتخابات اذا اعيد تدوير الرئاسات الثلاث”، مبينا ان “المرشح لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري تم التصويت على اقالته من قبل 300 نائبا من جميع المكونات، الا ان الكتل التي صوتت ضد زيباري هي من تريده رئيسا للجمهورية”.

وأشار الجبوري الى ان “الجميع كان يعلم ان رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح قريب من التيار الصدري وقد يتم الاتفاق عليه باللحظة الاخيرة قبل الدخول الى البرلمان بشان الرئاسة”