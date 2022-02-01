نائب: مؤامرة استهداف المطار امتداد لمسرحية قصف منزل الكاظمي

أكد النائب عارف الحمامي، الثلاثاء، أن مؤامرة استهداف المطار من قبل بعض الشخصيات التي تدعهما أمريكا لا تنطلي على الشعب.

وقال الحمامي في تصريح ل / المعلومة /، إن “مؤامرة استهداف مطار بغداد هي امتداد لمسرحية استهداف منزل الكاظمي التي ساعدهم على كسب أهداف خاصة لهم “مشيراً إلى أن “الشعب لا تنطلي عليه الخدع الواضحة والملونة”.

وأضاف أن “عملية استهداف المطار يراد بها توجه الأنظار إلى نقطة معينة حتى يتمكنوا من تحقيق مصالح أخرى تخدم جهات خارجية والولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن “مؤامرة استهداف المطار باتت واضحة أمام الشعب العراقي وخصوصاً بعد أن اعترف المنفذ بأن أمريكا كانت جزء من العملية”.

وكان عضو تحالف الفتح ، احمد عبد الحسين أكد في تصريح سابق، أن العمليات الإرهابية المتمثلة بضرب البعثات الدبلوماسية والمنشآت المدنية هي محاولة لاتهام وشيطنة فصائل المقاومة والحشد الشعبي، فيما أشار إلى أن ارتباط اسم منفذ عملية المطار الأخيرة بمحمد الحلبوسي تكشف الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات.