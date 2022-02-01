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الفتح يتهم أمريكا والخليج بمنع ارتباط العراق بمشروع الحرير


كشف عضو تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي ، الثلاثاء ، عن وجود مخططات أمريكية خليجية تحاول عرقلة ارتباط العراق بمشروع طريق الحرير الاقتصادي.

وقال الفتلاوي ل / المعلومة /، إن “العراق اليوم على المحك اما ان يكون على موعد بانطلاقة اقتصادية عن طريق مشروع الفاو ومشروع طريق الحرير والتجارة العالمية التي تدخل وتخرج من البلاد ليكون منشئا سياحيا وتجاريا كبيرا ، او يكون في موقف لا يحسد عليه ابدا وهو الرجوع الى الصفر او الاكثر فقرا”.

وأضاف، أن “هناك مخططات أمريكية خليجية اقليمية تعمل على تحقيق النقطة الثانية المتمثلة بالفقر المدقع ولا يستطيع العراق النهوض من جديد في اي مجال وخصوصا الاقتصادي ومحاولة عرقلة كل محاولات إتمام مشروع طريق الحرير والفاو “.

وأشار حسين إلى، أن “مد أنبوب العقبة النفطي يكلف العراق أكثر من 28 مليار دولار وما تم الاعلان عنه فقط 8 مليارات دولار ويتم تسديد أرباحه خلال 50 عاما ، لذا يعد مشروعا فاشلا وبدل هذه المبالغ الطائلة كان من الأفضل أن تقوم الحكومة بإكمال مشروع الفاو والوقوف ضد كل المخططات الخارجية التي تحاول إنهاء البلد اقتصادياً”.

ودعا عضو تحالف الفتح، “الحكومة العراقية القادمة وقادة العملية السياسية الجدد الى النهوض بالواقع الاقتصادي ومحاولة المضي بمشروع الطريق الحرير والفاو اذا كانوا حقاً قادرين على النهوض بالبلد”

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