نائب: إقصاء شخصيات من الإطار والقبول بغيرها ليست أغلبية

أكد عضو ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي، الثلاثاء، إن إقصاء شخصيات من الإطار التنسيقي والقبول بغيرها لا تنطبق على حكومة الأغلبية .

وقال المالكي في تصريح ل / المعلومة/، إن “رفض التيار الصدري لشخصية معينة من الإطار التنسيقي والقبول بغيرها لا يشكل حكومة أغلبية وإنما تطبيق مبدأ التوافقية “مشيراً إلى أن “رفض شخص والقبول بغيره قريبة من التوافق وبعيدة عن الأغلبية “.

وأضاف أن “مبادرة الوفد السني والكردي إلى الحنانة كانت تحمل أيضا مبدأ التوافقية والمشاركة الوطنية “مبيناً أن “الحكومة المقبلة قريبة من التوافقية “.

وكان المحلل السياسي رياض الوحيلي قد أكد، في وقت سابق، الاتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري والدخول في حكومة توافقية سيضمن خروج جميع القوات الأجنبية من العراق