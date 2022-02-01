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العامري: الحوارات السياسية مستمرة مع جميع الكتل دون استثناء


اكد زعيم تحالف الفتح والامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الثلاثاء، أن الحوارات السياسية مستمرة مع جميع الكتل دون استثناء.

وقال العامري، بحسب بيان عن كتلة بدر، صدر عقب الاجتماع الذي عقد، بحضور الامين العام المساعد لمنظمة بدر عبد الكريم الانصاري ونواب كتلة بدر النيابية إن “العامري شدد على تماسك الاطار التنسيقي وانه ماض بالانفتاح على الجميع ومستمر بالحوارات السياسية مع جميع الكتل دون استثناء”.

من جانبه، اوضح الامين العام المساعد لمنظمة بدر عبد الكريم الانصاري، وفقا للبيان أن “الاقصاء لأي جهة سياسية من داخل الاطار التنسيقي هي حالة بعيدة عن الديمقراطية ولايمكن ان تؤسس لحكومة اغلبية وطنية”.

وتابع الانصاري أن “تماسك الاطار التنسيقي ووحدته هو مصدر قوة للجميع وعلى الكتل السياسية اجمعها ان تتعامل مع الاطار ككل وليس على اساس شخوص او افراد كما ان الاطار منفتح على الجميع لاجل الخروج من الانسداد السياسي الحالي”.

 

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