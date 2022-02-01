اعلنت مديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة، اليوم الثلاثاء، ضبط حاوية تحتوي على “منظومة اتصالات متكاملة” في ام قصر الاوسط.

وذكر بيان للداخلية انه “تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك ام قصر الاوسط التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة من ضبط حاوية حديدية تحتوي على (منظومة اتصالات متكاملة) لا توجد فيها موافقات اصولية ورسمية، بالاضافة الى كونها متروكة منذ مدة”.

واضاف البيان “تم تنظيم محضر ضبط اصولي وسيتم عرض الاوراق التحقيقية امام انظار قاضي التحقيق”.