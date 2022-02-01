الاعرجي يعلن الموافقة على مشاركة العراق في منصة مكتب مكافحة الإرهاب

اعلن مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على مشاركة العراق في منصة مكتب مكافحة الإرهاب.

وذكر بيان لمكتب الاعرجي، ان “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ترأس اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وجرى خلال الاجتماع، مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها”.

واضاف انه “جرى مناقشة موضوع رئاسة العراق للجنة الأمم المتحدة المعنية بإستراتيجية الأمم المتحدة والمقترحات الخاصة بإعداد الصياغات القانونية لمكافحة الإرهاب والإرهابيين الأجانب”.

وأكد الأعرجي خلال الاجتماع، على “ضرورة مشاركة العراق وترؤسه لمثل هذه اللجان، لما يمتلكه من خبرة في مجال مكافحة الإرهاب، ولكونه المتصدي الأول لخطر الإرهاب في العالم، فضلا عمّا قدمه من تضحيات”، مشددا على “أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق”.

ولفت البيان الى ان “الاجتماع ناقش أيضا، موضوع تنامي ظاهرة الإرهاب في لبنان وأثره على الأمن القومي في العراق، واتخذت القرارات المناسبة بهذا الصدد، كما شهد، الموافقة على مشاركة العراق في منصة مكتب مكافحة الإرهاب المخصصة للاتصال والتعليم في قضايا وإستراتيجية مكافحة الإرهاب”.