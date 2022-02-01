مقتل شخصين واصابة سبعة اخرين بنزاع عشائري في ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، عن سيطرتها على نزاع عشائري تسبب بمقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين.

وقالت المديرية في بيان ان "اجهزتها الأمنية بصنوفها القتالية والاجرائية باشرت بالتدخل السريع لفض النزاع العشائري الذي اندلع في قضاء قلعة صالح، جنوب المحافظة".

واضافت، ان "الاجهزة الامنية تمكنت من فرض طوق أمني محكم حول مكان الحادث معززة بآلياتها العسكرية للتصدي لإطلاق النار العشوائي، بغية فض النزاع والقبض على أي شخص خارج عن القانون"

وأوضحت المديرية، ان "الجهود الامنية والمداهمات وعمليات فرض القانون واحلال السلم المجتمعي مستمرة، حيث اسفرت عن إلقاء القبض على (23) متهما من مثيري النزاع وضبط عدد من الأسلحة والاعتدة".

وأشارت ، الى ان "النزاع أمتد لعدة ساعات بسبب توسعه ونتيجة للخلافات والثارات السابقة بين الطرفين، مخلفاً سقوط اثنين واصابة سبعة أشخاص والحاق الضرر بعدد من الآليات والعجلات التابعة للأجهزة الامنية، بالإضافة الى الضرر ببعض الممتلكات الخاصة".