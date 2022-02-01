الأخبار

مقتل شخصين واصابة سبعة اخرين بنزاع عشائري في ميسان


أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، عن سيطرتها على نزاع عشائري تسبب بمقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين.

وقالت المديرية في بيان ان "اجهزتها الأمنية بصنوفها القتالية والاجرائية باشرت بالتدخل السريع لفض النزاع العشائري الذي اندلع في قضاء قلعة صالح، جنوب المحافظة".

واضافت، ان "الاجهزة الامنية تمكنت من فرض طوق أمني محكم حول مكان الحادث معززة بآلياتها العسكرية للتصدي لإطلاق النار العشوائي، بغية فض النزاع والقبض على أي شخص خارج عن القانون"

وأوضحت المديرية، ان "الجهود الامنية والمداهمات وعمليات فرض القانون واحلال السلم المجتمعي مستمرة، حيث اسفرت عن إلقاء القبض على (23) متهما من مثيري النزاع وضبط عدد من الأسلحة والاعتدة".

وأشارت ، الى ان "النزاع أمتد لعدة ساعات بسبب توسعه ونتيجة للخلافات والثارات السابقة بين الطرفين، مخلفاً سقوط اثنين واصابة سبعة أشخاص والحاق الضرر بعدد من الآليات والعجلات التابعة للأجهزة الامنية، بالإضافة الى الضرر ببعض الممتلكات الخاصة".

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاتحاد الوطني: ترشيح زيباري رسالة تحد من الديمقراطي للأطراف التي أقالته
العامري: الحوارات السياسية مستمرة مع جميع الكتل دون استثناء
ضبط حاوية تحتوي على “منظومة اتصالات متكاملة” في ام قصر الاوسط
الاعرجي يعلن الموافقة على مشاركة العراق في منصة مكتب مكافحة الإرهاب
الاستخبارات العسكرية تعثر على كدس عتاد لداعش الارهابي في نينوى
مقتل شخصين واصابة سبعة اخرين بنزاع عشائري في ميسان
النزاهة: الحبس الشديد لرئيس هيئة استثمار بغداد السابق
تأجيل موعد البت بدعوى الكتلة الأكبر إلى الخميس المقبل
ارتفاع وفيات وإصابات جائحة كورونا في العراق
مساران لتقسيم العراق لثلاث أقاليم..!
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
مازن : إلى جهنم و بئس المصير لعنه الله على كل البعثيين و الصداميين الاوباش ...
الموضوع :
وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين
كرار حسان : عشيرة بيت عوفي وهي عشيرة من أحد عشائر البوبخيت المهمة يراسها في الوقت الراهن الشيخ حسن ناجي ...
الموضوع :
«مسلم» الوحيد بين 600 طفل من «بيت عوفـي» فـي البصرة يقطع 15 كلم ليواصل تعليمه
محمد سعيد : مقالكم جميل حياكم الله ووفقكم أتمنى لكم دوام التوفيق ...
الموضوع :
هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..
Majeda Khalil : رحم الله والديكم والله يقضي حوائجكم بحق صاحب السجدة الطويله الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك