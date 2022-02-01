الأخبار

مساران لتقسيم العراق لثلاث أقاليم..!


  بهاء الخزعلي||   السيناريو المعد للعراق مع تسارع الأحداث في الآونة الأخيرة هو عملية دفع العراق باتجاه التقسيم من خلال مسارين.... الأول أقتصادي: أفقار المحافظات الجنوبية وفق المخطط الذي عملت عليه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. والثاني أمني عسكري: الدفع باتجاه الاقتتال الشيعي الشيعي. و بكلا المسارين نسير قدما نحو نتيجة واحدة وهي تقسيم العراق. * المسار الأول (الافقار والتجويع) :  تعمد حكومة الكاظمي وفق هذا المسار بعقد مشاريع اقتصادية للمحافظات الجنوبية خالية من اي دراسة جدوى، بل تكون الجدوى منها هو تحويل موارد الجنوب لفصيلة الدم (O+) الواهب العام لدول المنطقة الفقيرة و لأقليم كردستان، مثال على ذلك اتفاق (العراق مصر الأردن)، ويرفض اي مشروع حقيقي لأستثمار موارد الجنوب بشكل مثالي ويتم استبداله بمشروع وهمي مثل مشروع بناء المدارس الذي وقعته حكومة الكاظمي مع شركة صينية بدل من مجموعة مشاريع البنى التحتية وميناء الفاو الذي كان من المفترض أن يوقع مع مجموعة شركات صينية. ويصاحب تلك الاجرائات ظهور تيارين الأول مساند للكاظمي يعمل على استفزاز الجمهور الجنوبي الناقم من مصادرت موارده للآخرين، لخلق نوع من عدم الرضا على المسؤول الشيعي ومع مرور الوقت يتحول ذلك لإنعدام الثقة بقدرة السياسي الشيعي في إدارة البلاد، والتيار الاخر هو الجمهور الناقم الذي فقد الثقة بممثليه فيلجأ لخلق رأي عام بضرورة الذهاب إلى اقليم شيعي للاستفادة من موارده. مثل أقليم البصرة، مما يجعل ذلك مبررا للسنة للمطالبة بأقليم الأنبار وكذلك مبررا للكرد للمطالبة بالانفصال بأقليم كردستان، وبذلك تتحقق رؤية بايدن لتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات الأولى سنية والثانية شيعية والثالثة كردية. * المسار الثاني : وبه سيناريوهين  • السيناريو الأول: هو الدفع بالشيعة لإقتتال شيعي شيعي و أن حصل ذلك فيستغل لمناصرة طرف على طرف أخر والقضاء عليه، ثم يتم بعد ذلك تصفية الطرف المنتصر ويعاد الحكم الى نظام دكتاتوري جديد خاضع للمؤسسة العسكرية ويكون المضطهد الأول بتلك الدولة هم الشيعة،مما يؤدي لإعادة العراق إلى البند السابع ثم تنتهي الأزمة بأتخاذ قرار التقسيم عبر الأمم المتحدة. •السيناريو الثاني: هو تصدير فكرة الاقتتال الشيعي الشيعي والاعتماد على السلوك السياسي للطرف المتعقل من الشيعة بعدم الذهاب إلى ذلك الاقتتال. مما يجبر ذلك الطرف لتقديم التنازلات الى الطرف الشيعي الآخر  الذي بدوره سيستمر بالضغط حتى يصل لمرحلة تشكيل الحكومة وفق متبنياته فيقوم بتنفيذ برنامج معد مسبقا، وهو السماح للسنة بتكوين أقليم سني خاص بهم وكذلك يمنح الكرد إقليم مستقل وبما أنه هو من يتصدى للحكم سيكون هو من يقود الأقليم الشيعي وبذلك تتم عملية التقسيم. * المعطيات : • صاحب مشروع تقسيم العراق لإقاليم مبنية على أساس طائفي في الوقت الحالي هو نفسه رئيس الولايات المتحدة جو بايدن. • موافقة الكونغرس بأغلب أعضائه سواء من الجمهوريين أو الديموقراطيين على قرار تقسيم العراق. • التلويح بمشروع عودة داعش مع مطالبات ساسة السنة بتسليح سكان العشائر في المناطقة السنية والتصدي لأي تعرض إرهابي متفق عليه قد يكون مبررا لتشكيل قوة سنية مقابلة للحشد الشعبي، تقوم بتطهير الأراضي المحتلة بالاتفاق مما يمنحهم حجة شرعية بأنهم هم حماة الأرض ومن حقهم تقرير مصيرهم ولا داعي لوجود الحشد الشعبي في محافظاتهم. •تحرك التيار لفرض سيطرته على المحافظات الجنوبية من خلال تغيير المحافظين. •الدعم المتفق عليه بين السنة والكرد للكتلة الصدرية، والترحيب المبالغ به من قبل الكتلة الصدرية بذلك الدعم. * الخلاصة: وفقا لتلك المعطيات قد نشهد تنفيذ مشروع بايدن بتقسيم العراق لثلاثة أقاليم ..... ١-سني بقيادة الحلبوسي. ٢-كردي بقيادة البرزاني. ٣-شيعي بقيادة الكتلة الصدرية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مساران لتقسيم العراق لثلاث أقاليم..!
بالفيديو ... مواطن نجفي يلقن خميس الخنجر درسا ويصفه بخنجر الغدر
مسؤول بـ"قسد" ينفي هروب سجناء من "داعش"الارهابي إلى العراق أو البادية
الإعلام الامني تعلن مقتل ستة عناصر من "داعش"الارهابي في نينوى
نائب: البرلمان سيحاسب حكومة تصريف الأعمال لمصادقتها على مشاريع خارج صلاحياتها
الفتح: دواعش السياسة أساس العمليات الإرهابية الأخيرة في العراق
القبض على عصابة لسرقة الحقائب النسائية شرقي بغداد
تحرك نيابي للطعن بالعقود والاتفاقيات التي ابرمتها حكومة التصريف
الاعرجي يدعو الى ضرورة قيام الدول بمحاكمة رعاياها من الدواعش في بلدانهم
إحباط عملية انتحارية في الانبار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
مازن : إلى جهنم و بئس المصير لعنه الله على كل البعثيين و الصداميين الاوباش ...
الموضوع :
وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين
كرار حسان : عشيرة بيت عوفي وهي عشيرة من أحد عشائر البوبخيت المهمة يراسها في الوقت الراهن الشيخ حسن ناجي ...
الموضوع :
«مسلم» الوحيد بين 600 طفل من «بيت عوفـي» فـي البصرة يقطع 15 كلم ليواصل تعليمه
محمد سعيد : مقالكم جميل حياكم الله ووفقكم أتمنى لكم دوام التوفيق ...
الموضوع :
هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..
Majeda Khalil : رحم الله والديكم والله يقضي حوائجكم بحق صاحب السجدة الطويله الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك