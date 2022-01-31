مسؤول بـ"قسد" ينفي هروب سجناء من "داعش"الارهابي إلى العراق أو البادية

نفى مسؤول في قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) الانباء التي تحدثت حول فرار السجناء من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي إلى العراق أو إلى البادية السورية.

وقال عضو القيادة العامة في "قسد" محمود برخودان في تصريح لـ"روسيا اليوم" خلال مؤتمر صحفي بالحسكة، إن 223 عنصرا من "داعش" قتلوا.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أفادت بأن حوالي 200 من عناصر تنظيم "داعش"الارهابي القابعين في سجن الصناعة بالحسكة ، فروا بعد هجوم شنه التنظيم على السجن في 20 الشهر الجاري.

وقامت الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام بنقل المئات من افراد تنظيم "داعش" من سجن غويران بالحسكة باتجاه بادية دير الزور شرقي البلاد.

ونزح آلاف الأشخاص من منازلهم في شمال شرق سوريا منذ بدء المعارك بين "قسد" و"داعش" إثر الهجوم الذي السجن الذي يضم سجناء من التنظيم وتديره القوات الكردية.

وتسبب الهجوم الذي شنته خلايا التنظيم الارهابي بفرار مئات السجناء من السجن، فيما شنت "قسد" حملة ضد من هاجموا السجن وتحصنوا في الأسوار الشمالية وبعض المهاجع، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من المهاجمين والقاء القبض على آخرين.

والهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" على سجن غويران، هو الأكبر والأعنف، منذ إعلان القضاء على خلافته في 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته.