الإعلام الامني تعلن مقتل ستة عناصر من "داعش"الارهابي في نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن مقتل ستة عناصر من "داعش" في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان إنه "لاحقاً لخبر الضربة الجوية التي نفذتها طائرات F_16 العراقية والتي جاءت بعد متابعة للاستخبارات العسكرية الميدانية في قيادة عمليات نينوى وبتخطيط وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، حيث خرجت قوة من لواء المشاة 75 في الفرقة 16 بالجيش العراقي الى مكان هذه الضربة والتي استهدفت خلية إرهابية في إحدى التلال قرب قرية الشيخ يونس ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، حيث تم قتلهم جميعاً".

وأضافت أنه "تم العثور على جثث لقتلى داعش الارهابي عدد 6 وتدمير 4 أوكار وصواريخ قاذفه 6 مع قاذفة RBG7 عدد1 فضلاً عن عبوات ناسفة 6 وجلكانات عدد 3".