نائب: البرلمان سيحاسب حكومة تصريف الأعمال لمصادقتها على مشاريع خارج صلاحياتها

أكد النائب عن محافظة البصرة رفيق هاشم ، الاثنين، أن حكومة تصريف الأعمال صادقت على مشروع “أنبوب العقبة” في ظل غياب مجلس النواب وهي مخالفة ستحاسب عليها.

وقال هاشم في تصريح ل / المعلومة /، نحن “في مجلس النواب لا نسمح بخروج ثروات العراق إلى الخارج و”أنبوب العقبة “سنقف ضده في البرلمان وسنحاسب جميع من تورط به “مشيراً إلى أن “مشروع العقبة تمت المصادقة عليه بغياب مجلس النواب “.

وأضاف أن “حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع أن تصادق على المشاريع التي تخص البلد ومجلس النواب هو المعني بذلك “مبيناً أن “مشروع أنبوب العقبة سيتم مراجعته من جديد في دورة البرلمان الحالية “.

وأشار إلى “اننا في مجلس النواب سنحاسب جميع الأطراف المتورطة بأنبوب العقبة، كونه مشروع يخدم المصالح الخارجية ولا توجد به مردودات مالية”.

وكان المحلل الاقتصادي ، يونس الكعبي قد أكد ، في وقت سابق ، أن مد أنبوب العقبة من البصرة إلى الأردن ومصر ثم الكيان الصهيوني جاء تلبية لضغوط أمريكية وإقليمية وعربية ، فيما أشار إلى أن العراق هو الخاسر الأكبر من المشروع.