الفتح: دواعش السياسة أساس العمليات الإرهابية الأخيرة في العراق

أتهم عضو تحالف الفتح عائد الهلالي ، الاثنين ، ”دواعش السياسة” بالتسبب بالعمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت العراق ، فيما اشار الى أن العجز الحكومي في الملف الأمني فتح الطريق أمامهم لزيادة عملياتهم الارهابية.

وقال الهلالي ل / المعلومة /، إن “استمرار التعرضات الارهابية سببه غياب الخطط العسكرية الحقيقة لقلع الإرهاب من جذروه مثل ما حصل في جرف النصر وامرلي وغيرها من المناطق”، مبيناً أن “المعالجات والحلول التي تقدمها الحكومة ترقيعية وليست خطط حقيقة لمعالجة الملف الامني بأكمله والقضاء على العصابات داعش الارهابية وخلاياها النائمة”.

وأضاف، أن”دواعش السياسة يلعبون دورا مهما في الخلل الأمني الحاصل في البلاد من خلال دعم هذه العصابات الإرهابية”، مشيراً الى أنه “عندما تتعرض هذه الخلايا إلى هجوم من قبل الحكومة العراقية تتعالى الأصوات بشأن استهداف وترويع المدنيين وغيرها من الحجج الواهية”.

واوضح، أنه “لا توجد رؤية ولا إستراتيجية حقيقة تشترك فيها جميع المكونات السياسية وبالتالي نذهب باتجاه الاصلاح السياسي والأمني”،

مشيرا الى أن “هناك مشاكل كبيرة في ظل غياب حكومة منتخبة وليست حكومة تصريف الاعمال لذلك نشاهد هذه الإخفاقات الواضحة في كل الملفات المهمة وخصوصا الملف الأمني”