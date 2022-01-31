القبض على عصابة لسرقة الحقائب النسائية شرقي بغداد

القت القوات الامنية، اليوم الاثنين، القبض على عصابة لسرقة للحقائب النسائية شرقي العاصمة بغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه “بعد ملاحظة بعض حوادث سرقة الحقائب النسائية في الآونة الأخيرة والتي تم تسجيل اخبارها لدى مفارز مكتب مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وعلى الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لتتبع الجناة والتحري وجمع المعلومات”.

وأضافت انه “ومن خلال الجهود المبذولة تم التوصل إلى افراد العصابة المتكونة من اربعة متهمين حيث تم نصب كمين محكم والقبض عليهم وضبط بحوزتهم دراجات نارية من نوع تك تك عدد (٢) كانوا يستخدمونها في عمليات سرقة الحقائب”.

وتابعت انه “دونت اقوال المتهمين ابتدائياً و صدقت قضائياً بالاعتراف عن اشتراكهم سوية بتنفيذ 11 عملية سرقة للحقائب النسائية”.

وأكدت انه “تم عرض المتهمين أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق أحكام ٤٤٦ من قانون العقوبات لينالوا جزائهم العادل”.