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إحباط عملية انتحارية في الانبار


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عملية انتحارية واستولت على حزام ناسف ورمانات وصواريخ قاذفة في الرطبة بمحافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان إنه "بمعلومات غاية بالدقة قدمتها شعبة استخبارات الفرقة الخامسة احد مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية والتي اكدت وجود مخطط لداعش الارهابي بتنفيذ عملية انتحارية في احد مناطق قضاء الرطبة بالانبار".

وأضافت، أنه "على اثر ذلك ونتيجة المتابعة الدقيقة تم التوصل الى معلومات افادت بنقل الانتحاري لادوات العملية الارهابية الى منطقة قاعدة سعد الجوية بقصد التقرب من قضاء الرطبة ، وعلى الفور خرجت قوة مشتركة بامرة مدير شعبة استخبارات الفرقة وقوة من كتيبة استطلاع الفرقة والفوج الثالث من لواء المشاة ١٩ ".

وأشارت إلى أن "القوة قامت بعملية تفتيش مركزة في محيط قاعدة سعد للعثور على ادوات العملية الانتحارية وتمكنت من الوصول الى مكان اخفائها وضبطت حزاما ناسفاً جاهزاً للتفجير بواسطة الصعق، و٤ رمانات يدوية، و٢ صاروخ قاذفة مع الحشوات، وحاوية عتاد ٢٣ ملم، وعبوة ناسفة مسلكة ، وفي الاثناء قام الجهد الهندسي المرافق للقوة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة موقعيا".

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