محلل: التيار يتبع اسلوب تقزيم الاخر باسم الديمقراطية

اعتبر المحلل السياسي محمد البغدادي، الاثنين، أن التيار الصدري يمارس أساليب تدخل ضمن الكراهية واستبعاد الأطراف في الحوارات السياسية الأخيرة.

وقال البغدادي ل / المعلومة /، إن “عزل المكون الشيعي كونه صاحب الأغلبية المجتمعية سيضعه في خانة التقزيم بأسم الديمقراطية، كما ان سياسة الكراهية والاستبعاد التي ينتهجها التيار الصدري انتقائية وغير واضحة”.

وأضاف أن “حالة الكراهية تدفع الى حالات انتقام مالم يتم ضبط النفس السياسي في هذه المرحلة الحساسة قبل الذهاب الى مجلس النواب والتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية”.

وتابع أن “سياسة المحاور التي يعتمدها التيار الصدري طريقة غير مفهومة، وتستدعي إعطاء الوقت جليا بخطواته، كونها غير محسوبة والجلوس الى طاولة الحوار مع الإطار التنسيقي للملمة التشظي الحاصل في البيت الشيعي ولكي لا تصطف في رواق المؤامرة عليه”.

وفي وقت سابق من اليوم زار وفد يضم رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي مدينة النجف والتقوا بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.