القبض على قيادي في تنظيم داعش الارهابي ومساعده بنينوى

تمكنت مفارز الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، من القاء القبض على قيادي في تنظيم داعش الارهابي وأحد معاونيه في محافظة نينوى.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة “ايرث نيوز”، انه “من خلال تكثيف الجهد الاستخباراتي ومقاطعة المعلومات، فقد تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) وذلك لانتمائهما لعصابات داعش الارهابية”.

وبينت انه “من خلال التحقيقات معهما اعترف الارهابي الاول انه عمل بما يسمى (ديوان الجند لواء الغرباء) واشترك بعدة عمليات ضد الحشد الشعبي في جبال مكحول ومن ثم تسنم منصب ما يسمى (اداري كتيبة عمر بن الخطاب) واشترك بمعركة الموصل القديمة ضد القوات الامنية المحررة للمدينة، وفي عام ٢٠١٩ قام بالعودة الى بغداد لغرض استطلاع الاوضاع وجمع المعلومات وتنفيذ عمليات ارهابية فيها”.

واضافت انه “اما الارهابي الثاني عمل بما يسمى (ديوان الشرطة اللاسلامية) وبعد ذلك تم اختياره للمشاركة في العمليات الارهابية في جبال مكحول وبعد انتهاء العمليات عاد الى مدينة الموصل وتم تكليفه بمحاربة القوات الامنيه المشاركة في عمليات تحرير الموصل”.

وختمت الخلية “وفي الاثناء تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما لينالوا جزائهم العادل على ما اقترفوة من اعمال اجرامية ضد الانسانية”.