خبير امني يكشف اسباب عدم انسحاب القوات الامريكية من العراق

رأى الخبير الخبير الامني والسياسي، محمد البصري، اليوم الاثنين، ان القوات الامريكية لن تنسحب من العراق مالم تكون الحكومة جادة في اخراجها، كاشفا عن ان القواعد الامريكية في العراق تجعلها تسيطر على الشرق الاوسط.

وقال البصري في حديث صحفي، إن “القوات الامريكية لم تأتي الى العراق لكي تخرج، حتى بعد الاتفاق الاول الحاصل في 2011 الاتفاقية الاستراتيجية الامريكية العراقية”، مشيرا الى انه “حاول الامريكان العودة مرة ثانية من خلال ادخال تنظيم داعش الارهابي”،

واضاف انه “بعد الضغط البرلماني والضغط من خلال محور المقاومة على الامريكان اضطروا الى ان يعلنوا الانسحاب من العراق لكنهم دخلوا مرة اخرى من النافذة بحجة المستشارين الامريكان للقوات العراقية”، مشددا “لن ولم تنسحب امريكا من العراق مالم تكون الحكومة العراقية جادة في اخراج القوات الامريكية”.

ولفت البصري الى ان “وجودها اليوم تحت غطاء المستشارين بقيت داخل العراق ما هي الا حجة للبقاء، ونحتاج لضغط شعبي وبرلماني وحكومي ومقاوماتي باتجاه خروج قوات الاحتلال وخصوصا هي لديها اجندات كبرى في الشرق الاوسط ومصالح كبرى تنطلق من العراق”.

واوضح الخبير الى ان “قواعدها الستراتيجية في العراق تمكنها من السيطرة على الشرق الاوسط بطريقة القوى الامريكية المنتشرة في قواعد امريكية في العراق والشمال السوري لذا من الصعب ان نحدد سبب واحد لبقاء القوات الامريكية في العراق”.