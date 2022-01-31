شرطة بابل تلقي القبض على 4 مطلوبين

اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الإثنين، عن إلقاء القبض على أربعة متهمين بجرائم جنائية مختلفة في مناطق متفرق من المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ان “مفارز شعب قسم مكافحة الإجرام تمكنت خلال ممارسات أمنية نفذت في مناطق متفرقة بالمحافظة، من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بجرائم سرقات منفصلة، ومتهم آخر بقضية تزوير، صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية”.

واشارت الى “نقل المتهمين الى مراكز التحقيق المعنية لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.