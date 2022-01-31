الشابندر يرد على الحلبوسي: قفز لمنصبه بإرادة وأموال خارجية

علق السياسي عزت الشابندر، اليوم الاثنين، على تغريدة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية.

وقال الشابندر في تغريدة على حسابه في “تويتر”،، إن “من هزال الزمن الردي ووقاحة الموقف أن ينعى التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية من قفز إلى منصبه بإرادة وأموال خارجية إقليمية ودولية”.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد غرد على حسابه في “تويتر” قائلا “ولّى زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية، واليوم تتحرك جبال العراق وصحراؤه إلى النجف لمباحثات حكومية عراقية وطنية خالصة، لا شرقية ولا غربية”.

وفي وقت سابق اليوم اجتمع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس اقليم كردستان نجيرفان بارزني، وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، الى محافظة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،