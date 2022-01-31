البرلمان يعلن اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية

أعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، اسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية.
وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان أنه "استنادا الى احكام المادة (٤) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم(٨) لسنة ٢٠١٢، ادناه اسماء المرشحين المقبولين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وهم كما يأتي :
1- خالد صديق عزيز محمد
2- فيصل محسن عبود الكلابي
3- شهاب احمد عبدالله النعيمي
4- حسين احمد هاشم الصافي
5- احمد موح عمران الربيعي
6- احمد يحيى جاسم جويد الساعدي
7- صباح صالح سعيد
8- كاظم خضير عباس داوغنه
9- رزكار محمد امين حمه سعيد
10- كلاويز علي امين بيره
11-لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب المحسن
12- ريبوار اورحمن وستاصالح عارف
13- حمزة بريسم ثجيل المعموري
14- هوشيار محمود محمد مصطفى زيباري
15- حسين محسن علوان الحسني
16- عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد
17-عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي
18-برهم احمد الحاج صالح احمد
19- ثائر غانم محمد علي بكتش العثمان
20- اقبال عبد الله امين الفتلاوي
21- خديجة خدا يخش اسد قلاوس
22- جبار حسن جاسم
23- هادي عبد الحسين صدام الفريجي
24- رعد خضير دفاك صايل
25- ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني
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