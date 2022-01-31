الاعرجي لبعثة الناتو: استلام الدول لرعايها الدواعش الموجودين في السجون هو الاسلم

دعا مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، خلال لقائه بعثة حلف الناتو في العراق، اليوم الاحد، الدول الى استلام رعاياها من قادة داعش في السجون.

وذكر بيان لمكتب الاعرجي، ان “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم

الأحد، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، مايكل انكر، وجرى خلال اللقاء، استعراض عمل بعثة حلف الناتو في العراق، لا سيما في مجال تدريب القوات العراقية، إلى جانب بحث ملف مخيم الهول الحدودي”.

وأكد الأعرجي لقائد بعثة الناتو في العراق، أن “الطريق الأسلم هو استلام الدول رعايها الموجودين في السجون، وهم قيادات في داعش، وفي حال عدم تسلمهم من قبل بلدانهم، فعلى الجهات الدولية نقلهم إلى مكان آخر، لكونهم يشكلون تهديدا حقيقيا”.

وبين الأعرجي أن “قوات سوريا الديمقراطية غير مؤهلة للتعامل مع هكذا إرهابيين خطيرين، وأن إصرار المجتمع الدولي على إبقائهم يولد شكوكا”، لافتا إلى أن “هناك من يظن أن ثمة سيناريو قادم لإعادة داعش من جديد”.

من جانبه أكد قائد بعثة الناتو في العراق، أنه “سيوصل قلق العراق المشروع بشأن وجود إرهابيين خطيرين في مخيم الهول إلى حلف الناتو”.