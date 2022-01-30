الصحة: نواجه موجة وبائية ربما تكون اخطر من السابقة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، اليوم الاحد، ان البلاد تواجه موجة موجة وبائية ربما تكون اخطر من الموجات السابقة .

وقال البدر في بيان، إن “مستجدات الوبائية خطيرة نواجه موجة وبائية ربما تكون اخطر من الموجات السابقة هناك زيادة وارتفاع حاد في اعداد الاصابات ونسب الحالات الموجبة”.

وأضاف انه “في نفس الوقت نؤكد جاهزية الكوادر في وزارة الصحة للتعامل مع هذه الجائحة”، مؤكدا انه “لحد هذه اللحظة لاتوجد لدينا مشكلة في استيعاب اعداد المصابين الجدد المتزايدة وماتزال لدينا الاف الاسرة الشاغرة للتعامل مع اي احتمال”.

وتابع البدر ان “موضوع حظر التجوال فهو يرجع للجنة العليا للصحة والسلامة وحسب المستجدات الوبائية”.