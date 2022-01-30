الجيش العراقي يحصل على المرتبة 34 بين جيوش العالم

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، عن حصول الجيش العراقي على المرتبة الـ34 بين جيوش العالم.

وذكر بيان للوزارة أنه “بناءً على التقرير الذي نشره موقع (Global Firepower) الأميركي، المتخصص بتصنيف الجيوش في العالم حسب القوة، حصل الجيش العراقي على المرتبة الرابعة والثلاثين للعام 2022 من بين أقوى الجيوش العالمية”، مبيناً، أن “الجيش العراقي تقدم بمعدل 23 مرتبة بعدما كان يحتل المرتبة السابعة والخمسين في تصنيف العام 2021”.

وأضاف البيان، أن “الجيش العراقي تقدم على جيوش الدول العربية (الإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين)”، مشيراً الى أن “هذا التصنيف يأتي بناءً على 50 عاملاً لتحديد هذا التصنيف، والتي تتضمن القوة العسكرية والمالية واللوجستية وغيرها لتحديد التحسن أو التراجع أو الاستقرار في هذه الجيوش السنوية”.