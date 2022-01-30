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رفض شعبي كردي لتولي المتورطين بالفساد رئاسة الجمهورية


أكد عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور، الأحد، أن المواطن في إقليم كردستان لايريد أي من الفاسدين لشغل منصب رئاسة الجمهورية.

وقال أنور في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هوشيار زيباري أقيل بتهم الفساد، وهو ينتمي لحزب السلطة المسؤول عن ملفات عديدة أسهمت بحالة الفقر والبطالة التي يمر بها المواطن الكردي”.

وأضاف أن “المرشح الآخر برهم صالح شغل رئاسة الجمهورية لأربع سنوات ودافع عن مصالحه فقط، لكنه يبقى أفضل من زيباري وأخف شرا”.

وترفض قوى سياسية ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية لما عليه من ملفات فساد.

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