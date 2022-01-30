القبض على 10 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الأحد، القبض على 10 متهمين بتجارة وتعاطي المواد المخدرة وضبطهم بالجرم المشهود في مناطق متفرقة من عموم المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، ان “مفارز قسم مكافحة المخدرات بالاشتراك مع قوة من مديرية شؤون الأفواج، القت القبض على (10) متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات، وبحوزتهم مواد مخدرة وحبوب مؤثرة عقلياً، إضافة إلى أدوات تستخدم للتعاطي، وذلك ضمن حملات وممارسات امنية وبأوامر ومتابعة مستمرة من قائد شرطة المحافظة”.

وأضافت انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين واحالتهم للقضاء المختص لينالوا عقابهم وفق القوانين”.