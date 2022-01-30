بينهم إرهابيون.. القبض على 17 متهماً في بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على 17 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم اثنين بالارهاب وعصابة للسرقة في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان انه "لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة من القاء القبض على (١١) متهمآ وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب بعد رصد تواجده ومتابعة تحركاته من قبل قوة من لواء المشاة (٤٤) الفرقة ذاتها، ومتهم آخر بحيازة وترويج المواد المخدرة من قبل قوة مشتركة مع مفرزة من مديرية الاستخبارات العسكرية وضبط بحوزته (رمانة دفاعية، وسلاح بندقية، ومسدس وانبولات للتعاطي وميزان الكتروني ومبلغ من المال) ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد".

الى ذلك، "تمكنت قوة من لواء (٥٥) فرقة المشاة السابعة عشر من إلقاء القبض على متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب من خلال الممارسات الأمنية والتفتيش في إحدى السيطرات ضمن قاطع المسؤولية جنوب بغداد، في سياق متصل وعلى ضوء معلومات بوجود عناصر يقومون بسرقة اموال الدولة وعلى الفور تم نصب كمين محكم من قبل قطعات اللواء الاول فرقة أولى شرطة اتحادية في منطقة الزعفرانية".

واشار البيان الى، "إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط عجلاتهم والمواد المسروقة بالجرم المشهود، يأتي في وقت تمكنت فيه قطعات اللواء الرابع الفرقة ذاتها من فض نزاع عشائري في منطقة ( جسر ديالى) والقت القبض على متهمين اثنين هم طرفي النزاع ومصادرة السلاح المستخدم في المشاجرة".

ولفت الى أن "المتهمين والمواد المضبوطة تم احالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا".