"العظيم".. مقتل ثلاثة لبنانيين في الضربة التي استهدفت "داعش"الارهابي

أفاد مصدر أمني، الأحد، بمقتل ثلاثة ارهابيين لبنانيين في الضربة الجوية التي استهدفت عناصر "داعش" الارهابي في العظيم بمحافظة ديالى.

وقال المصدر إن "ثلاثة ارهابيين لبنانيين تم التأكد من قتلهم أثناء قتالهم في العراق بالضربة الجوية التي استهدفت الخلية الإرهابية بالعظيم".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس السبت، عن مقتل المفرزة المسؤولة عن قتل سرية الجيش العراقي في حاوي العظيم بمحافظة ديالى.

وقبل أيام، استشهد 11 منتسباً في الجيش العراقي بينهم ضابط، اثر تعرض "داعشي" في ناحية العظيم بمحافظة ديالى.