الحكم بالحبس الشديد على رئيس هيئة استثمار بغداد الأسبق

أصدرت محكمة جنايات الفساد في الكرخ، اليوم الاحد، حكما بالحبس الشديد على المتهم شاكر عزيز شبيب الزاملي رئيس هيئة استثمار بغداد الأسبق، اربع سنوات وغرامة قدرها عشرة ملايين دينار عراقي.

وذكر إعلام القضاء في بيان ، انه "بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والتحقيق في الجرائم الهامة اصدرت هذا اليوم محكمة جنايات الفساد في الكرخ الحكم على المتهم شاكر عزيز شبيب الزاملي رئيس هيئة استثمار بغداد بالحبس الشديد اربعة سنوات وغرامة قدرها عشرة ملايين دينار عراقي وفق القرار 160لسنة 1983 عن تقاضيه رشاوى عن مشروع نجمة بغداد السكني".

وتابع أنه "لازالت بحقه قضايا اخرى رهن التحقيق