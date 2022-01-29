بالفيديو .... الزميل اسعد البصري يكشف عن خطة قذرة لتدمير العراق اقتصاديا

التعليقات

محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ... الموضوع :

العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور

ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ... الموضوع :

من قال أن الرجال لا يبكون .؟!

احمد سواعد : يعطيكم العافيه ... الموضوع :

وفاة أم البنين (عليها السلام )

حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ... الموضوع :

من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها

الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ... الموضوع :

الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها

ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ... الموضوع :

حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً

مازن : إلى جهنم و بئس المصير لعنه الله على كل البعثيين و الصداميين الاوباش ... الموضوع :

وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين

كرار حسان : عشيرة بيت عوفي وهي عشيرة من أحد عشائر البوبخيت المهمة يراسها في الوقت الراهن الشيخ حسن ناجي ... الموضوع :

«مسلم» الوحيد بين 600 طفل من «بيت عوفـي» فـي البصرة يقطع 15 كلم ليواصل تعليمه

محمد سعيد : مقالكم جميل حياكم الله ووفقكم أتمنى لكم دوام التوفيق ... الموضوع :

هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..