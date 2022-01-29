الحشد الشعبي يعلن عن اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 20 ألف "حبة" في الأنبار

أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 20 ألف "حبة مخدرة" في محافظة الأنبار.

وقال قيادة عمليات الانبار للحشد في بيان، إنه "بتعاون مشترك وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة مشتركة من لواء 13 الطفوف التابع لقيادة عمليات الانبار للحشد وقوة من مديرية مكافحة المخدرات في الانبار من القاء القبض على تاجر مخدرات ثاني بعد ان تم القاء القبض على التاجر الاول يوم امس في قضاء القائم".

وأضافت أنه "بتعاون استخباري بين الحشد الشعبي وشرطة الانبار تمكنا من ضبط شخص بحوزته (20) ألف حبة مخدرة".