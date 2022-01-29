الخطوط الجوية الكويتية تعلق رحلاتها الى العراق بشكل مؤقت

قررت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم السبت، تعليق رحلاتها الجوية الى العراق بشكل مؤقتا.

وذكرت الخطوط الكويتية في تغريدة على تويتر،، أنه “تود الخطوط الجوية الكويتية التنويه بأنه تم تعليق الرحلات إلى الجمهورية العراقية مؤقتًا، بناءً علي التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي نظرًا للأوضاع الراهنة في الجمهورية العراقية”.

وأضافت انه “وسيتم إطلاعكم على آخر المستجدات والتعليمات التي تصدر من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي في هذا الشأن”.

يشار الى ان فجر يوم أمس الجمعة، تعرض مطار بغداد الدولي الى قصف بـ6 صواريخ كاتيوشا ادت الى تضرر طائرتين وعدد من الابنية الحيوية للمطار.