الحشد يكشف تفاصيل احباط تسلل داعشي شمالي بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن إحباط محاولة تسلل لعناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقالت الهيئة في بيان إنها رصدت عبر “مقطع فيديو، محاولة مجموعة من عناصر فلول داعش الإرهابي التسلل الى نقاط اللواء 12 بالحشد الشعبي في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد قبل ان يتم التصدي لهم”.

وبينت انه “يقدر عدد الدواعش الارهابيين الذين حاولوا التسلل بـ13 عنصرا بينهم عناصر انتحارية، حيث اقتربت بمسافة 700 متر”.

وأشارت إلى أن “قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي قامت بالتصدي لهم، مما أجبرهم على الفرار خائبين مندحرين”.