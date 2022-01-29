الخارجية الايرانية: قصف مطار بغداد يأتي ضمن مخطط لزعزعة أمن العراق

دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، اليوم السبت، استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ، عاداً ذلك بأنه ضمن مخطط لزعزعة امن واستقرار العراق.

وقال خطيب زادة في تصريح لوسائل اعلام ايرانية، ان “مثل هذه الأعمال المشبوهة تؤدي الى زعزعة الامن ونشر الفوضى في العراق وتوفر السبيل للمناوئين ومثيري الفتنة وتؤثر على خدمات الحكومة للمواطنين”.

واضاف ان “الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت على الدوام إرساء وصيانة الامن في العراق وتقدمه وتطوره ونشر الامن الشامل فيه ووحدة أراضيه وتدعم اجراءات الحكومة العراقية لارساء الامن والاستقرار في البلاد”.

وتعرض مطار بغداد الدولي فجر يوم أمس الجمعة، لقصف بستة صواريخ أدت الى الحاق اضرار مادية بطائرتين جاثمتين في مقتربات المطار، من دون تسجيل اصابات بشرية.