زيارات وهمية للحدود السورية.. الحمامي: الحكومة تكتفي بالتقاط الصور دون نتائج

أعتبر النائب عارف الحمامي، السبت، عمليات بيع الإجازات للجنود من قبل الضباط أضعفت المنظومة الأمنية لافتاً إلى أن زيارة الكاظمي إلى الحدود السورية اقتصرت على اخذ الصور ولم نشاهد اي إجراءات او قرارات.

وقال الحمامي في تصريح ل / المعلومة /، إن “الخروقات الأمنية الأخيرة لم نر لها ردة فعل قوية، وما موجود مجرد تغريدات ومواقف فيسبوكية “مشيراً إلى أن “زيارة الكاظمي للحدود العراقية السورية لم ينتج عنه إجراءات أمنية أنما صور فيسبوكية”.

وأضاف أن “موقف القوات الأمنية والجهد الأستخباراتي بات ضعيفاً نتيجة بيع الاستراحات للجنود من قبل بعض الضباط بنصف راتب” مبيناً أن “عملية بيع الإجازات للجنود ساعدت على ضعف القطاعات الأمنية في بعض المحافظات “.

وأشار إلى أن “هناك خطر قريب يداهم العراق من الجانب السوري وخصوصاً بعد هروب السجناء الإرهابيين من سجن الحسكة في سوريا “.

وكان المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم صرح، في وقت سابق، وجود مخطط مخابراتي اجنبي لاستهداف الحشد الشعبي على الحدود مع سوريا، مبينا ان الهجمات ضد المطار وغيرها قد تكون ذرائع لعدون ضد الحشد والفصائل.

يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي قد زار الحدود العراقية السورية في الأسبوع الماضي.