تعيبان: هناك مخطط دولي واقليمي يهدف لاضعاف وحدة المكون الشيعي

اكد عضو تحالف الفتح، عبدالامير تعيبان، اليوم السبت، وجود مخطط دولي واقليمي يهدف لاضعاف وحدة المكون الشيعي.

وقال تعيبان، في حديث صحفي، إن “هناك مخطط دولي واقليمي هدفه اضعاف وحدة المكون الشيعي وهذه الاطراف لها ارتباطات مع دول خليجية ودول عظمى مثل الولايات المتحدة الامريكية هذه الاطراف بدأت بتنفيذ مخططها لمشروع بايدن سيء الصيت والمعد منذ سنوات واصبحت الفرصة سانحة من اجل تنفيذ هذا المخطط الذي يهدف الى تقسيم العراق الى اقليم كردي واقليم شيعي واقليم سني”.

واضاف ان “ابناء الشعب العراقي الغيارى لا يسمحون باي مخطط خارجي”، مؤكدا ان “جميع القيادات السياسية يجب ان تنتبه لما يحدث ويدور في الغرف المظلمة في المنطقة وبقيادة المملكة المتحدة برطانيا وامريكا وهدفها تفتيت وحدة العراق وضرب مصالح الشعب العراقي والاعداد الى سايكس بيكو جديدة بعد انتهاء القديمة”.