من بينهم قاتل.. القبض على 37 مطلوباً في بابل

اعتقلت القوات الامنية في محافظة بابل، اليوم السبت، 37 مطلوباً بقضايا جنائية مختلفة، من بينها القتل العمد، في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال إعلام قيادة شرطة بابل، في بيان ، ان “37 مطلوباً للسلطات القضائية والأمنية تم اعتقالهم خلال ممارسات أمنية نفذتها مفارز من مديريات الأقسام بالتعاون مع الأجهزة الساندة، بهدف تطبيق مذكرات إلقاء القبض لاسيما الجنائية وتعزيز الأمن”.

وبين أن “ثلاثة من المطلوبين تم اعتقالهم في سيطرات الشهداء، والنيل، والشهيد العقيد سلام شنون، من قبل قسم شؤون السيطرات بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية الساندة من خلال تفتيش الوافدين وتدقيق أسمائهم مع الحاسبات الأمنية ضمن نقاط التفتيش الرئيسية عند مداخل مدينة الحلة الشمالية”.

وأشار إلى أن “من بين المطلوبين متهم بجريمة القتل العمد وفق أحكام المادة (٤٠٦) من قانون العقوبات، وتم إحالة الجميع الى مراكز التحقيق المعنية لإكمال الإجراءات الإصولية اللازمة بحقهم”.