صحة ذي قار توضح حقيقة تسجيل حالة وفاة بـ"أوميكرون"

أوضح مدير عام صحة ذي قار سعدي الماجد، اليوم السبت، حقيقة تسجيل حالة وفاة بالمتحور الجديد من كورونا "أوميكرون" في المحافظة.

وقال الماجد في حديث صحفي، إنه "لا صحة للانباء التي تحدثت عن تسجيل حالة وفاة باوميكرون في المحافظة".

وأضاف، أن "المحافظة لم تسجل أي حالة وفاة بأوميكرون كما لم تسجل إصابات أيضا بهذا المتحور".

وكانت أنباء قد تحدثت عن تسجيل محافظة ذي قار حالة وفاة بمتحور أوميكرون، قبل ان ينفيها مدير عام الصحة جملة وتفصيلا.