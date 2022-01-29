الحشد الشعبي يعلن إحباط محاولة تسلل لداعش الارهابي في الطارمية

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن إحباط محاولة تسلل لعناصر تنظيم داعش الارهابي إلى قضاء الطارمية، شمالي العاصمة بغداد.

وقالت الهيئة في بيان إن "قوة من اللواء ١٢ في الحشد تمكنت من إحباط محاولة عناصر داعش باستغلال البساتين الكثيفة للتسلل الى منطقة تل طاسة التابعة لناحية المشاهدة في قضاء الطارمية".

وعزز الحشد، بحسب البيان، "انتشاره بالمنطقة مدعوما بغطاء جوي من طيران الجيش لإفشال محاولة التسلل وتأمين المنطقة بالكامل".