حراك برلماني لمعرفة صفة حضور النائب السابق “محمد الغزي” في الاجتماع والجلسات الرسمية

محمد الغزي

كشف القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم السبت، عن وجود حراك برلماني لمعرفة سبب حضور النائب السابق عن تحالف سائرون محمد الغزي في جلسات واجتماع مجلس النواب الرسمية.

وقال الفتلاوي، في تصريح صحفي، ان “الأيام المقبلة، مع عودة جلسات مجلس النواب العراقي، سيكون هناك حراك برلماني لمعرفة سبب حضور النائب السابق عن تحالف سائرون محمد الغزي في جلسات واجتماع مجلس النواب الرسمية، فاذا هو مستشار حالي في البرلمان، فمن صادق على هذه الدرجة، التي فيها مخصصات مالية، وهي من صلاحية هيئة الرئاسة، والبرلمان كان محل بلا أي صلاحية”.

وبين ان “اذا كان الغزي، بلا صفة رسمية فلا يجوز حضوره لاي اجتماعات رسمية او جلسات في البرلمان، ولهذا سيكون هناك حراك برلماني لتحقيق من صفة الغزي وكذلك التدقيق في قضايا قد حصلت في البرلمان، عندما كان محل وبلا صلاحيات له”.

وظهر النائب السابق عن كتلة سائرون محمد الغزي خلال الجلسة الاولى للبرلمان الحالي على المنصة وقرب الصناديق الخاصة بانتخاب هيأة رئاسة البرلمان كما ظهر اليوم خلال اجتماع مغلق بشأن مرشحي رئاسة الجمهورية.

واكدت مصادر من داخل مجلس النواب” ان الغزي تسلم منصب المستشار القانوني للبرلمان خلال انتهاء دورة البرلمان بتوقيع النائب الاول السابق حسن الكعبي ، الا انهم وقعوا بحرج شديد ومخالفة قانونية صريحة كون لا يحق لهيأة رئاسة المجلس التوقيع بعد انتهاء الدورة كما لا يحق للنائب تسلم منصب رسمي قبل انتهاء الدورة”.