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العثور على قذائف "نمساوية وجهنمية" في الانبار


أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، العثور على قنبرة هاون وقذائف مدفع نمساوي وآخر جهنمي في محافظة الانبار.

وذكرت الوزارة في بيان أن "قوة من الفرقة العاشرة ل‍قيادة عمليات الأنبار، تمكنت من العثور على قنبرة هاون عيار 82، وقذائف مدفع نمساوي، ومقذوف جهنمي صنع محلي، و(7) قنابر هاون 120 ملم، في قضاء الكرمة بمنطقة الشهابي الأولى بمحافظة الانبار".

وأشار البيان إلى أن، "المواد المنضبطة تعود لمخلفات عصابات داعش الإرهابية، حيث تم تفجيرها تحت السيطرة".

 

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