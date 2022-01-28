الشيخ قيس الخزعلي عن استهداف المطار: اجندات تريد خلط الاوراق في هذا الوقت “الحرج”

علق الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، على استهداف مطار بغداد الدولي بعدة صواريخ، لافتا الى هناك اجندات تريد خلط الاوراق خصوصا في هذا الوقت الحرج.

وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة عبر تويتر إن “موضوع رفض استهداف البعثات الدبلوماسية والمطارات والمنشئات المدنية، ليس مسألة خلافية، بل هي محل اتفاق كل القوى السياسية والوطنية، وفي مقدمتها الاطار التنسيقي والهيأة التنسيقية”.

واكد ان “هناك اجندات تريد خلط الاوراق، خصوصا في هذا التوقيت الحرج، ولكن المؤسف ان هناك قوى وشخصيات سياسية ووسائل اعلامية تريد استغلال هذه الاحداث للتسقيط السياسي، من خلال توجيه الاتهامات بشكل صريح او ضمني لجهات محددة وبدون وجود دليل، ولانعتقد ان هذا الاسلوب يصب في استقرار الوضع وتجاوز الوضع المتأزم بالاصل، بل ان كيل هذه الاتهامات يجعل هذه العناوين محل استفهام، وقد يجعل بعضها في دائرة الاتهام بالمسؤولية بشكل غير مباشر”.

وتابع الخزعلي” نرجو من جميع القوى السياسية توحيد الخطاب الوطني في رفض كل ما له من مساس بالسيادة”.