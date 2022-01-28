كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات الحشد في قاطع الحضر جنوب الموصل.

وذكر المصدر انه “تم وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من قطعات قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي المتمثلة بألوية ٢١ ، ٣٣ والفوج الخاص الى قاطع الحضر ، تنفيذا لتوجيهات قائد العمليات خضير المطروحي”.

واضاف ان “القطعات باشرت بالانتشار في قاطع المسؤولية لإسناد قطعات الحشد من ألوية ( ٢٥ ، ٤٤ )”، مشيرا الى ان “هذا الاجراء لطمأنة المواطنين بأن الحشد جاهز وبقوة للدفاع عن أرض نينوى وتعزيز الأمن في قاطع جنوب الموصل”.