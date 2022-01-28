الاستخبارات تطيح بإرهابي كان يروم الدخول الى الفلوجة

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، القبض على احد الارهابيين، كان يروم الدخول الى الفلوجة في محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان إنه "استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة والتي اكدت توجه احد الارهابيين للدخول الى قضاء الفلوجة بالانبار , حيث تم على اثرها وبالتنسيق مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ ونصب كمين محكم له في سيطرة التحدي مدخل الفلوجة وإلقاء القبض عليه".