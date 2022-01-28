الاتحاد: سنزاحم الديمقراطي في مناصبهم اذا فقدنا رئاسة الجمهورية

هدد الاتحاد الوطني الكردستاني، الجمعة الحزب الديمقراطي بتصعيد الموقف السياسي في ال فوز مرشح الاخير برئاسة الجمهورية، مبينا ان الاتحاد الوطني لا يعول عن المصالح الشخصية في السيطة على المناصب.

وقال عضو لكادر المتقدم للاتحاد محمود خوشناو في حوار متلفز ان ” الارقام الانتخابية ليست العامل الرئيس في الحوارات والتفاهمات وان المرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة برهم صالح”.

واضاف ان ” مزاحمة الديمقراطي للاتحاد بمنصب رئاسة الجمهورية جعل هناك عدم ثقة بين الطرفين في هذا الملف و من المستغرب ان يقوم الديمقراطي بمزاحمة الاتحاد في مناصبه”.

واوضح ان ” هناك تفاهم كردي بان يكون رئاسة الجمهورية للاتحاد ورئاسة الإقليم للديمقراطي وان ضرب التوافق بين اليكتي والبارتي سيهدد السلم الأهلي”