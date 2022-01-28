اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الامنية وداعش الارهابي في آمرلي

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الامنية وعصابات داعش الارهابية في قاطع آمرلي.

واخبر المصدر ان “عصابات داعش الارهابية نفذت هجوما في قاطع الزركة في قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين”.

واشار المصدر الى ان “القوات الامنية تشتبك بشكل عنيف مع العصابات الارهابية،

ونفذ تنظيم داعش الارهابي اليوم، عدة هجمات على قطعات الجيش العراقي آخرها في كركوك حيث تمكنت القطعات من صد الهجوم باستعمال المدفعية.