مصدر: قرية شمال المقدادية تتعرض لقصف بالهاونات والقوات الامنية تستنفر

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الخميس، باستهداف قرية شمال قضاء المقدادية بقذائف الهاون، مشيرا الى ان القوات الامنية في حالة استنفار امني.

وقال المصدر ”، ان “3 قذائف هاون استهدفت قرية عبارة الصدرانية شمال قضاء المقدادية (45كم) شمال شرق بعقوبة قبل قليل”.

واشار المصدر الى ان “القذائف لم تسفر عن اي اصابات فيما فرضت القوات الامنية اجراءات مشددة لمعرفة مكان انطلاق الهاونات الذي يعد الاول من نوعه منذ اشهر طويلة في قاطع مؤمن”.