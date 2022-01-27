العامري لوفد اليكتي: استمرار الخلافات الكردية سينعكس على وضع العراق

حذر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، من استمرار الخلافات الكردية، مبينا ان ذلك سينعكس على مجمل أوضاع العراق.

وقال مكتب العامري، في بيان ، إن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري ناقش اثناء استقباله في مكتبه وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة باڤال طالباني سبل معالجة الانسداد السياسي الحاصل وضرورة استمرار الحوارات والتفاهمات للوصول الى نتائج واقعية ومقبولة تعتمد الأطر الدستورية والاعراف السياسية التي بنيت عليها العملية السياسية”.

واكد العامري “اهمية ايجاد حل للخلاف بين طرفي المعادلة في اقليم كردستان”، مبينا ان “استمرار الخلافات وتعقيدها ستنعكس على كل العراق كما هو الخلاف بين باقي المكونات”.

من جانبه أكد وفد الاتحاد الوطني “ضرورة توحيد الرؤى السياسية والاستمرار بالحوارات والتوصل الى تفاهمات تلبي طموح الشعب العراقي”.