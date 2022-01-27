التغيير تؤكد وجود رفض كردي كبير لترشيح زيباري

أكد القيادي في حركة التغيير عثمان عدنان، الخميس، أن المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية هوشيار زيباري مرفوض كرديا.

وقال عدنان ل /المعلومة/ إن “جميع الأطراف الكردستانية ترفض ترشيح هوشيار زيباري بسبب ملفات الفساد التي عليه ومواقفه السابقة”.

وأضاف أن “الحزب الديمقراطي شخصية عليها ملفات فساد يريد إحراج الكتل السياسية السنية والشيعية، كونه يريد فرض مرشحه رغم المؤخذات الشعبية التي عليه”.

وترفض قوى سياسية وشعبية ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية بسبب اقالته من مجلس النواب اثر تهم بالفساد